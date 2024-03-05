Во Франции возмутились из-за пропажи €16 млрд помощи Украине от ЕС Политик Филиппо: €16 млрд Евросоюза бесследно исчезли на Украине

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился пропажей €16 млрд из финансовой помощи Киеву от Евросоюза. В Twitter (X) он отметил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира.

О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что «16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, <..> так и не были получены»! 16 миллиардов пропали! «Исчезли!» В одной из самых коррумпированных стран мира! — написал Филиппо.

Он отметил, что пропавшие по пути на Украину средства могли бы пойти на субсидии для фермеров и развитие больниц в Евросоюзе. В понедельник в ходе пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгать сообщил, что украинская сторона так и не получила €16 млрд в качестве обещанной Евросоюзом в 2022 году помощи.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев отмечал, что Европейский союз — это не бездонная бочка, которая может бесконечно выдавать Украине деньги. По его словам, в Европе опасаются перехода на фактическое содержание Украины. Так он прокомментировал слова еврокомиссара Тьерри Бретона о том, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется заплатить за часть снарядов ЕС. Перенджиев напомнил, что у Киева накопился огромный долг, и руководство Евросоюза подводит его к тому, что помощь заканчивается.