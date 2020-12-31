Во Франции в новогоднюю ночь погиб человек и сгорели 60 машин

https://static.news.ru/photo/c5cc4adc-4c17-11eb-b463-fa163e074e61_660.jpg Фото: joefouines/twitter.com

Около 60 автомобилей сожжены на улицах Страсбурга и других городов департамента Нижний Рейн в ходе уличных беспорядков в новогоднюю ночь. Граждане повсеместно и целенаправленно нарушали комендантский час, введённый во Франции на фоне пандемии коронавируса с 20:00 до 6:00.

МВД республики задействовало 100 тысяч полицейских и жандармов для обеспечения безопасности на улицах. Однако их усилий оказалось недостаточно.

Первые сообщения о поджогах поступили 31 декабря около 19:00 из района Кроненбург к западу от Страсбурга. После полуночи информация о горящих автомобилях пришла из коммун Мюнциг, Саверн и Оствальд. Позже стало известно об актах вандалов и поджогах в коммуне Селестат, передаёт ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

В общей сложности в течение ночи в Страсбурге и его пригородах были задержаны 20 человек. При этом в ряде случаев причиной были не беспорядки, а несоблюдение комендантского часа, запрета на крупные собрания и использование пиротехники.

В целом обстановка в Страсбурге была более спокойной, чем в прошлые годы, когда на улицах происходили столкновения между полицией и группами вандалов.

Тем не менее, запрет на использование пиротехники повсеместно нарушался. В одном из случаев это стоило жизни 25-летнему гражданину, который приехал отмечать праздник к друзьям в коммуну Буфцхайм в 30 километрах к югу от Страсбурга. Молодой человек погиб, когда подошёл проверить, почему не сработал салют. В тот момент изделие сработало.

Помимо этого, в новогоднюю ночь в процессе запуска фейерверков в других коммунах Нижнего Рейна три человека получили лёгкие травмы.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные напали на жандармов и сожгли их служебную машину, когда стражи правопорядка пытались разогнать новогоднюю вечеринку в коммуне Льерон на северо-западе Франции.