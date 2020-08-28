Во Франции ужесточают ограничения из-за роста новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/86a078c6-e941-11ea-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Города Франции вводят новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Причиной стало рекордное число новых случаев заражения COVID-19.

27 августа премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что жителям Парижа необходимо носить маски. Он отметил, что власти хотели бы избежать нового карантина, однако такой вероятности исключать нельзя и изоляция может вводиться на локальном уровне.

Аналогичную меру с 29 августа вводят в Страсбурге, а с 31 августа — в Бордо, передаёт «Интерфакс». Власти департамента Эро на Юге страны приняли решение запретить танцы в общественных местах и барах.

28 августа французский президент Эммануэль Макрон заявил, что люди должны носить маски.

Мы должны продолжать жить с вирусом <...> Как и вам, мне не нравится носить маску, это надоедает и утомляет. Но это разумное ограничение, которое мы должны принять на время, — сказал он.

Накануне во Франции был зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса: за сутки заразились 6,1 тысяч человек. Всего на территории страны было зарегистрирован 260 тысяч заражений, около 30 тысяч человек с COVID-19 погибли.

Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал информацию о случаях повторного заражения коронавирусом. По его словам, это может происходить у людей, которых поразили сразу два штамма COVID-19.