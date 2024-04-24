Во Франции ужаснулись решению Еврокомиссии по Украине Политик Филиппо потребовал остановить финансирование Украины

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Европа должна прекратить выделять финансовую помощь Украине, заявил на своей странице в Twitter (Х) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он назвал безумием решение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен выделить Киеву еще €1,5 млрд.

Какое безумие! Урсула фон дер Ляйен только что опубликовала твит, в котором гордо сообщила, что ЕС выделил еще €1,5 млрд для Украины, — возмутился Филиппо.

Фон дер Ляйен 24 апреля сообщила о передаче новых средств Киеву. Деньги перечислили в рамках согласованного пакета помощи в размере €50 млрд.

Кроме того, президент США Джо Байден рассказал, что подписал закон о предоставлении помощи Украине в рамках нового военного пакета, который спустя почти семь месяцев промедления был одобрен в конгрессе. Глава Белого дома добавил, что поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы. По словам Байдена, Вооруженные силы Украины получат боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, а также различные ракетные комплексы и бронетехнику.

Демократ выразил мнение, что этот день стал хорошим и значимым не только для Соединенных Штатов и Европы, а для всей планеты. Американский президент объяснил, что принятое решение «важно для безопасности во всех уголках планеты».