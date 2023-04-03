Во Франции узаконят эвтаназию и медицинское самоубийство Макрон: в 2023 году во Франции создадут закон об эвтаназии для неизлечимых больных

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Французский закон о паллиативной помощи, легализующий доступ к эвтаназии при определенных обстоятельствах, будет разработан в 2023 году, сообщает ABC News со ссылкой на заявление президента Эммануэля Макрона. Такое решение Макрон огласил после того, как в воскресенье, 2 апреля, завершился съезд из 184 случайно выбранных граждан, большинство из которых поддержали расширение прав человека на облегченные и безболезненные формы ухода из жизни при сочетании ряда критериев. Закон будет реализован в течение десяти лет.

Я хочу, чтобы мы разработали десятилетний национальный план лечения боли и обеспечения паллиативной помощи с необходимыми инвестициями, — заявил Макрон.

Макрон сказал, что выводы комиссии будут включены в законопроект, который будет разработан совместно правительством и законодателями к концу лета. При этом в законе появится не только эвтаназия, но и понятие «самоубийство с медицинской помощью». Если в случае с эвтаназией умертвляющий медикамент вводят врачи, то во втором случае врач назначает пациенту препарат для самостоятельного приема. Критерии для проведения этих вмешательств включают гарантии свободного и осознанного согласия для страдающих неизлечимыми заболеваниями. Эта мера будет касаться лишь совершеннолетних граждан.

Социологические опросы последних лет стабильно показывают, что подавляющее большинство французов выступает за легализацию подобных мер. С 2016 года в стране разрешено непрерывное усыпление пациентов с неизлечимыми заболеваниями.

Ранее российские медики и духовные лица в разговоре с NEWS.ru усомнились, что в России в скором времени появится подобный закон. По их словам, на это нет запроса в обществе, в стране не развита классическая паллиативная помощь и есть риски злоупотреблений такими мерами.