Во Франции усомнились в украинской версии удара по СИЗО в ДНР Экс-посол Франции в РФ Берманн усомнилась в украинской версии удара по СИЗО в ДНР

Фото: US Army

У России не было поводов для нанесения ракетных ударов по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где находились украинские военнопленные, заявила бывший посол Франции в Москве (2017–2019) Сильви Берманн в эфире телеканала BFM. Присутствовавший в эфире отставной полковник французской морской пехоты Мишель Гойя согласился с ней. Он также сомневается, что России могла атаковать тюрьму, которая находится под контролем ее же армии.

Берманн объяснила свою позицию тем, что заключенные, обвиняемые в том числе в террористической деятельности, ожидали судебного процесса и могли быть приговорены к смерти.

Не было никакой необходимости убивать их таким образом, когда ожидался процесс, — сказала она.

Удар по СИЗО, в котором содержались украинские военнопленные, был нанесен в ночь на 29 июля. По данным штаба территориальной обороны ДНР, погибли 53 человека. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с обломками снаряда РСЗО HIMARS, поставляемых Киеву США.

В Генштабе ВСУ причастность украинских военных к обстрелу отвергли. На странице ведомства в Facebook (деятельность в России запрещена) сообщалось, что Россия намерена обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть якобы имевшие место пытки и расстрелы пленных.