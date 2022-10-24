Во Франции Урсулу фон дер Ляйен назвали «пресс-секретарем НАТО» Французский политик Руаяль: Урсула фон дер Ляйен стала «пресс-секретарем НАТО»

Фото: Nik Oiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Бывший кандидат в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала «представителем НАТО». Она говорит говорит ровно то, что заявляют в Пентагоне и ЦРУ, отметила французский политик в беседе с израильским телеканалом i24news.

Руаяль подчеркнула, воля европейских граждан порой «подавляется» правительствами их стран. Она считает, что на европейском уровне существует проблема функционирования демократии.

Меня очень шокирует тот факт, что парламенты не участвовали в принятии решении и что Урсула фон дер Ляйен сегодня стала пресс-секретарем НАТО. Нет разницы между тем, что говорит она, Пентагон и ЦРУ, — сказала Руаяль.

Ранее французский политик, депутат Европарламента, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей за миллиардные дотации Украине. Он отметил, что Киев получает огромные деньги в то время, как Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.