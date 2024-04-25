Во Франции уничтожили два миллиона бутылок с водой из-за фекалий Franceinfo: Nestle уничтожила два миллиона бутылок Perrier из-за следов фекалий

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Компания Nestlé уничтожила по меньшей мере два миллиона бутылок воды известной марки Perrier после обнаружения бактерий «фекального происхождения» в одной из скважин в департаменте Гар на юге Франции, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на местные власти. Сама компания отметила лишь «точечные микробиологические отклонения», возникшие после «очень сильных дождей».

В этом водозаборном сооружении в действительности «наблюдался эпизод загрязнения начиная с 10 марта 2024 года на протяжении нескольких дней микробами, свидетельствующими о загрязнении фекального происхождения (бактерии группы кишечной палочки), а также синегнойной палочкой, — указали эксперты.

В компании подчеркнули, что вода во всех остальных бутылках, поступивших на рынок, «безопасна для употребления». Однако расфасованная вода из этой скважины в Гаре может быть заражена и представлять опасность для здоровья.

Ранее управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии зафиксировало случай массового отравления водой из-под крана. По данным управления, водой отравились более 150 человек, 126 из которых — дети в возрасте младше 17 лет. Все пострадавшие не кипятили воду перед употреблением. Предполагается, что вода была заражена вирусами и бактериями.

Позднее пациентка частной клиники Cygnet в британской деревне Кьюсток умерла из-за переизбытка потребленной воды. Инцидент произошел с 28-летней Лилиан Лукас еще в 2022 году, а причиной гибели стала психогенная полидипсия, которая привела к сердечному приступу.