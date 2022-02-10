Во Франции умер вирусолог и лауреат Нобелевской премии, открывший ВИЧ

Во Франции скончался французский учёный Люк Монтанье, который был удостоен Нобелевской премии в области медицины и физиологии за открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Учёный скончался на 90-м году жизни в госпитале, пишет французская газета Liberation.

По данным издания, лауреат Нобелевской премии ушёл из жизни 8 февраля в американском госпитале, расположенном в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен, в присутствии семьи. О причине смерти не сообщается.

Информация о его кончине была подтверждена 10 февраля мэрией коммуны и несколькими учёными и врачами, в числе которых известный французский врач-инфекционист Дидье Рауль.

Ранее стало известно, что 31 января в Лос-Анджелесе скончался советский и российский сценарист, первый президент Гильдии сценаристов СССР, впоследствии Гильдии сценаристов России Эдуард Акопов. Смерть наступила в результате инфаркта. Сценаристу было 76 лет. Известность сценаристу принесли картины «Солдат и слон» (1977), «Сдаётся квартира с ребёнком» (1978), «Воскресный папа» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987).