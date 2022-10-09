Во Франции умер мыслитель «нового климатического режима» Бруно Латур

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Бруно Латур

Во Франции на 76-м году жизни умер философ, антрополог и социолог, почетный профессор Бруно Латур. Издание Le Monde сообщает, что ученый скончался в ночь с 8 на 9 октября после продолжительной болезни.

Социолог, антрополог и философ Бруно Латур скончался в ночь с субботы 8 октября на воскресенье 9 октября в возрасте 75 лет, — говорится в сообщении.

The New York Times в 2018 году назвала Латура «самым известным и непонятым из французских философов». Ученый был лауреатом премии Хольберга (2013) и Киотской премии (2021). Однако долго время социолог действительно был неправильно понят во Франции, поскольку объекты его исследований казались несопоставимыми.

В своих работах Латур затронул почти все области знаний: экологию, право, современность, религию, науку и технику.

Латур — один из основоположников акторно-сетевой теории («социология перевода»). Он является автором книги «Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию» и «Политика природы. Как привить наукам демократию». Одной из популярных работ стала «Вниз на землю: политика в новом климатическом режиме», в которой рассматривается воздействие человека на геологию и экосистемы Земли, включая, но не ограничиваясь этим, антропогенное изменение климата.

В середине сентября стало известно о смерти кинорежиссера и одного из создателей французской новой волны Жан-Люка Годара. Его картины 1960-х годов оказали большое влияние на развитие кинематографа.