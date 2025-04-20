Во Франции устроили Евросоюзу взбучку из-за циничных решений по Украине Политик Филиппо обвинил ЕС в постоянных попытках помешать миру на Украине

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ВС Украины

Евросоюз всеми силами препятствует достижению мира на Украине и подталкивает президента страны Владимира Зеленского к жесткой линии поведения, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в комментарии РИА Новости. Политик назвал объявленное Россией пасхальное перемирие важным и позитивным шагом в направлении урегулирования конфликта.

К сожалению, ЕС делает все, чтобы помешать этому диалогу, и подталкивает Зеленского занять бескомпромиссную позицию, препятствующую миру, — отметил Филиппо.

Американские аналитики ранее заметили, что решение президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии может повлиять на позицию США по украинскому вопросу. По их мнению, подобный шаг способен настроить американского президента Дональда Трампа на более лояльное отношение к Москве в вопросах урегулирования конфликта.

Другие эксперты утверждают, что пасхальное перемирие в зоне спецоперации демонстрирует готовность Москвы к возобновлению мирных переговоров. По их словам, этот сигнал в том числе направлен в адрес администрации Трампа.

Депутат Госдумы Андрей Колесник тем временем охарактеризовал пасхальное предложение как демонстрацию мирных устремлений России. Парламентарий подчеркнул, что эта инициатива соответствует исторической традиции соблюдения перемирий во время значимых религиозных праздников.