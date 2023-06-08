Во Франции Украину заподозрили в подрыве Каховской ГЭС Экс-депутат ЕП Филиппо заявил о росте уверенности в вине Киева в подрыве Каховской ГЭС

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Последствия подрыва Каховской ГЭС

Появляется все больше фактов о возможной причастности Киева к подрыву Каховской ГЭС, написал в Twitter бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится делать шагов, направленных к созданию мира.

Каховская ГЭС: с каждым днем уверенность некоторых людей в виновности России ослабевает — даже в Великобритании, — написал он.

7 июня экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в первом выпуске своего нового шоу в Twitter заявил, что военнослужащие Украины могли подорвать Каховскую гидроэлектростанцию. По его словам, российским военным не было смысла взрывать собственную инфраструктуру. Публицист подчеркнул, что подобные действия Киева могут стать плохим развитием событий для Украины. Он упрекнул американские СМИ за утаивание фактов и отметил, что американскую публику обманывают.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ назвал Карлсона негодяем и украинофобом.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне затопления оказались около 40 тысяч человек.