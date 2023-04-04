Во Франции указали на разрыв отношений Японии и США Французский политик Филиппо: Япония разрывает отношения с США из-за российской нефти

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Флориан Филиппо

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что разрыв Японией отношений с США и покупка российской нефти говорит о том, что никто больше не хочет поддерживать политику Вашингтона по изоляции Москвы. Так бывший депутат Европарламента отреагировал в Twitter на сообщения о покупке Токио российской нефти по цене, превышающей введенный Западом потолок.

Япония разрывает отношения с Соединенными Штатами и покупает российскую нефть сверх лимита, установленного G7! Никто больше не хочет следовать политике США по изоляции России, — отмечается в сообщении Филиппо.

Аналитики объяснили решение Японии покупать российскую нефть по ценам выше установленного лимита в $60 за баррель нерешительностью Токио в вопросе поддержки Киева в украинском конфликте.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Япония согласовала с США покупку российской нефти за цену выше установленного потолка в $60 за баррель. Япония объяснила необходимость в исключении тем, что нуждается в российских энергоносителях. Аналитики считают, что такая уступка говорит о зависимости страны от России в вопросе поставок ископаемого топлива.