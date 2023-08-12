Во Франции указали на последствия для США из-за поддержки Украины Французский политик Асселино: помощь Украине превращает США в трущобы

Фото: МО США

США погружаются в упадок, однако продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку, отметил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино в Twitter. По его мнению, Киеву отправляются новые миллиарды на фоне превращения американских городов в трущобы под открытым небом.

Мафия и старческая марионетка в руках глубинного государства США объявляют о дополнительной помощи неонацистскому режиму Украины в размере 13 миллиардов долларов. В то же время США погружаются в упадок, а большие города превращаются в трущобы под открытым небом, — считает Асселино.

В США многие СМИ выражают обеспокоенность упадком уровня жизни в стране. Речь идет о росте числа безработных на улицах крупных городов и чрезмерном количестве беженцев, попадающим в страну через южную границу. При этом президент США Джо Байден направил запрос к конгрессу о новых ассигнованиях, в том числе для Украины. Киеву обещаны $24 млрд. Кроме того, хозяин Белого дома попросил еще $2,3 млрд для Киева по линии Всемирного банка.

Ранее сообщалось, что группа конгрессменов-республиканцев выступила с требованием к Джо Байдену отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на сумму $24 млрд, заявил член палаты представителей Уоррен Дэвидсон. По его словам, американскому лидеру среди прочего указали на усталость населения США от финансирования конфликтов.