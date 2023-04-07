Во Франции указали на отношение к Макрону со стороны мировых лидеров Французский политик Филиппо указал на унижение Макрона в Китае

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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно. Так он прокомментировал в Twitter эпизод из Пекина, где французский лидер находится с официальным визитом.

Бывший депутат Европарламента с иронией указал на место Макрона за столом Си Цзиньпина — президента Пятой республики посадили на большом расстоянии от китайского лидера. Филиппо напомнил, что то же с Макроном произошло во время визита в Россию.

После трехкилометрового стола в России — гигантский овал в Китае! Макрона унижают абсолютно везде! Он хоть понимает это? — задался вопросом политик.

До поездки в Китай в окружении Макрона говорили, что сочтут успехом, если Си Цзиньпин после французского визита призовет украинского президента Владимира Зеленского участвовать в долгосрочном диалоге с Москвой.

Ранее британские издания Daily Telegraph и Financial Times сообщили, что Си Цзиньпин пытается вызвать раскол среди стран Запада, принимая в Пекине европейских лидеров. Их статьи опубликованы по итогам первого дня визита в Китай Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. СМИ отмечают, что китайское руководство заинтересовано в том, чтобы отдалить Евросоюз от США.