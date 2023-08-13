Во Франции указали на новую победу России над G7 Французский политик Асселино: РФ выиграла нефтяной джекпот при потолке цен от G7

Фото: shutterstock.com

Нефть марки Urals в прошлом месяце торговалась выше потолка, установленного странами «Большой семерки» (G7), сообщил в соцсети X лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. По его мнению, это говорит о том, что Москва сорвала нефтяной джекпот.

У России новый нефтяной джекпот. По данным Международного энергетического агентства, в течение июля нефть продавалась по средней цене $64,41 за баррель, что выше потолка в $60, установленного G7, — подчеркнул Асселино.

Согласно отчетам Минфина, в июле средняя цена нефти марки Urals зафиксирована в размере $64,37 за баррель, что на 16,4% больше, чем в июне, когда показатель составил $55,28 за баррель.

Асселино добавил, что нефтяные доходы Москвы побили рекорд за восемь месяцев. Политик считает, что это связано с падением добычи нефти в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы России за период с января по июль текущего года сократились в 1,7 раза. Поступления в бюджет страны от соответствующей отрасли составили 4,193 трлн рублей. Доходы РФ за аналогичный период в 2022 году составили 7,146 трлн рублей. При этом за июль текущего года показатели удалось увеличить на 5,2%. Рост связывается с налогом на дополнительный доход, который уплачивается раз в квартал. В июле текущего года он составил 294,5 млрд рублей.