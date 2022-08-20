Во Франции удивились стойкости России перед санкциями France 2: экономика России успешно противостоит западным санкциям

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С начала военной операции на Украине многие крупные компании покинули Россию, но это не оказало сильного влияния на страну, которая продолжает оставаться на плаву, передаёт телеканал France 2. Корреспондент Бенжамен Деломбр отметил, что многим российским предпринимателям удалось обойти санкционные ограничения и, несмотря на уход западных партнёров, сохранить бизнес.

Зайти в супермаркет в Москве — всё равно что зайти в любой другой западный супермаркет. Полки заполнены. Можно даже без труда найти французские продукты, американские сладости и бутылки европейского вина. <...> Российская экономика, кажется, справляется с западными санкциями, — говорится в сюжете.

Деломбр добавил, что остается неясным, на протяжении какого времени экономика России сможет продолжать смягчать рестрикции, однако страна сопротивляется санкционному давлению: падение ВВП в этом году составит 4%, что не соответствует прогнозируемым 8%. Тем не менее, «такое сопротивление западным мерам — это реальность», резюмировал Деломбр.

Ранее газета Financial Times подчеркнула, что экономика России под санкциями держится лучше, чем многие ожидали. В числе факторов, удержавших страну от краха, издание назвало действия Центробанка по введению контроля за движением капитала и повышением процентных ставок и рост продаж нефти.