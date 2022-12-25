В Европе удивились количеству роскоши в российских магазинах Radiofrance: предметы роскоши по-прежнему поставляются в Россию вопреки западным санкциям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты французской радиостанции Radiofrance были поражены товарами роскоши на прилавках российских магазинов. Отмечается, что крупные европейские производители предметов роскоши ничего не могут сделать с большим количеством механизмов по обходу санкций, главный из которых — параллельный импорт.

Несмотря на политическую позицию, которой должны придерживаться западные производители под определенным давлением, многие из них по-прежнему считают, что Россия остается очень привлекательным рынком, — цитирует радиокомпания эксперта по продажам Станиславу Нажмитдинову.

В некоторых случаях компании признают, что все еще экспортируют определенные виды товаров в Россию путем «тщательного соблюдения определенных правил». По словам других, их связывают уже подписанные контракты.

Ранее стало известно, что на прилавках российских магазинов появились ноутбуки иностранных брендов, объявивших об уходе из страны. В Россию их удалось завезти по параллельному импорту. Вернулись гаджеты от HP, Lenovo, Asus и других брендов, прервавшие поставки своей продукции в РФ весной 2022 года. В Inventive Retail Group, руководящей брендами Lenovo и Samsung, ситуацию комментировать не стали. В «М.Видео — Эльдорадо» заявили, что ноутбуки мировых лидеров представлены на витринах «за счет собственных импортных операций».

Из России также ушли магазины одежды, такие как Zara и H&M. Источник на рынке одежды в разговоре с NEWS.ru сообщил, что товары этих брендов дистрибьюторы пытаются заменить менее известными и более дорогими брендами. Среди них много турецких марок, в том числе Perspective и британско-турецкий Ketroy, а также голландский бренд Mexx (в 2017-м его российские магазины закрылись из-за нерентабельности).