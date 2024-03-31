Во Франции туманно ответили на вопрос об отправке войск на Украину Глава Нацсобрания Франции Браун-Пиве допустила отправку войск на Украину

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Вероятность отправки французской армии в зону спецоперации все еще остается возможной, заявила телеканалу «Мы Украина» председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Яэль Браун-Пиве в ходе визита в Одессу. По ее словам, президент страны Эммануэль Макрон «не исключает ничего априори».

Президент республики сказал, что не исключает ничего априори. <...> Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно ясна, — уточнила политик.

Ранее военный аналитик Прохор Тебин пояснил, что в случае прямого участия Франции в конфликте на Украине российская армия может начать наносить удары по местам дислокации военнослужащих Пятой республики. С начала СВО уже были случаи, когда ВС РФ целенаправленно били по иностранным подразделениям, напомнил он.

До этого телеканал LCI со ссылкой на источники в военных кругах информировал, что в случае прорыва украинской обороны российскими военными армия Франции может вступить в прямой конфликт с Россией. По словам инсайдеров, рассматриваются несколько вариантов французской интервенции, один из которых предполагает размещение войск Пятой республики в укрепрайонах ВСУ.