Во Франции США назвали главным бенефициаром конфликта на Украине Французский политик Руаяль раскритиковала Париж за присоединение к политике США по Киеву

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Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль раскритиковала власти за отсутствие свободы слова в международных делах и следование политике США в вопросах Украины. Политик в интервью телеканалу i24news поделилась мнением, что на сегодня вся Европа утратила нейтралитет, подчиняясь Вашингтону.

Руаяль отметила, что Европа вынуждена присоединиться к действиям США и НАТО. И если бы у Парижа была свобода слова на международной арене, то это бы позволило избежать украинского конфликта.

Но Франция должна присоединяться к США, которые являются первыми бенефициарами этой войны, — заявила политик.

Также Сеголен Руаяль заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала «представителем НАТО». Она говорит говорит ровно то, что заявляют в Пентагоне и ЦРУ, отметила французский политик.

Ранее французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент США Джо Байден и его команда готовы добиться эскалации конфликта на Украине. Они считают, что это позволит демократам победить на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс США, уверен Филиппо.