Во Франции силовики устроили обыски в пяти крупных банках

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Во Франции в пяти крупных банках проводятся обыски по делу об уклонении от налогов и отмывании денег, сообщает газета Le Monde. В следственных мероприятиях задействованы 160 сотрудников Службы финансовых судебных расследований (SEJF).

Экстраординарная и беспрецедентная операция проводится в финансовом центре Парижа. Четыре крупных французских банка и один иностранный подвергаются одновременным обыскам в рамках расследования, начатого Национальной финансовой прокуратурой (PNF) в декабре 2021 года, — говорится в публикации.

Издание уточнило, что обыски идут в штаб-квартирах Societe Generale, BNP Paribas и его «дочки» Exane, Natixis, входящего в группу BPCE, а также работающего на территории Франции британского банка HSBC. Банки подозревают в использовании банками финансовой схемы CumCum. Она позволяет с помощью сложных операций избежать налогов на дивиденды, которые должны платить акционеры.

Ранее американские СМИ сообщили, что 186 банкам США грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank. Это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также большого числа незастрахованных депозитов. В случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады. Хозяин Белого Дома Джо Байден заявил, что понимает опасения относительно ситуации в банковском секторе страны, однако лично он не видит признаков наступающего «взрыва».