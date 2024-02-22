Во Франции решили оспорить соглашение о безопасности с Украиной Политики Дюпон-Эньян и Упер оспорят соглашение Парижа и Киева о безопасности

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Лидер французского политического движения правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян поддержал в социальной сети Twitter (X) стремление сенатора Алена Упера обратиться в Государственный совет Франции по вопросу соглашения с Украиной. Речь пойдет о подписанном недавно Парижем и Киевом документе о гарантиях безопасности сроком на 10 лет.

Сенатор подчеркнул, что, согласно французской конституции, подобные соглашения, касающиеся финансов государства, вступают в силу только после ратификации. В связи с этим он требует утверждения этого соглашения национальным парламентом.

Никакого голосования в парламенте после подписания соглашения <...> (Президент Франции Эммануэль) Макрон попирает нашу конституцию! Вместе с сенатором Аленом Упером мы передаем этот вопрос в Государственный совет, — возмутился Дюпон-Эньян.

Ранее президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Макрон добавил, что соглашение конкретизирует обязательства, взятые в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года, а также является символом того, что Париж готов поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

По информации издания Le Monde, в подписанном документе речь идет о поставках Украине современного военного оборудования, совместимого с поставками НАТО. Также соглашение подразумевает обучение солдат ВСУ и укрепление оборонной индустрии Украины, в частности организацию производства оружия совместно с французскими компаниями.