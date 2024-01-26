Во Франции развеяли слухи о планах России атаковать страны НАТО Французский историк Тодд: Россия не станет нападать на западные страны

Фото: МО РФ

У России нет планов атаковать западные страны, военная доктрина этой страны направлена исключительно на оборону, заявил в интервью L’invite французский историк Эммануэль Тодд. По его словам, несмотря на преимущество НАТО перед Россией в численности населения, Москва в случае угрозы для государства или для ее народа может нанести превентивный удар тактическим ядерным оружием.

Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер, — убежден Тодд.

В западных странах стали чаще делать заявления о гипотетическом столкновении НАТО с Россией. Так экс-заместитель командующего силами НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф заявил, что Великобритании не следует исключать призыв на военную службу перед лицом растущих угроз столкновения с Москвой.

Немецкое издание Bild в январе писало о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине.

Глава СВР Сергей Нарышкин ранее пояснил, что заявления представителей иностранного истеблишмента о «планах российского нападения на НАТО» представляют собой информационную войну для оправдания гибридной агрессии Запада против Москвы. По его словам, такая война в результате оборачивается и против жителей западных стран.