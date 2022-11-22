Во Франции разрешили заправлять машины использованным маслом для фритюра Сенат Франции разрешил заправлять машины использованным маслом для фритюра вместо топлива

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Сенат Франции одобрил предложение «зеленых» заправлять автомобили использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива, передает телеканал BFMTV. Однако использовать новый вид топлива смогут конкретные автопарки, а не обычные автолюбители.

Предложение заправлять автомобили использованным маслом для фритюра было внесено депутатами «зеленой» партии. Данный законопроект впервые был принят Нацсобранием Франции в первом чтении в июле, однако сенаторы не пропустили его. Позднее позиция французского Сената по данному вопросу изменилась.

Ранее сообщалось, что Великобритания еще в апреле решила заправлять самолёты топливом, которое создаётся из остатков растительного масла. Отмечалось, что учитывая стремления западных стран к сокращению поставок энергоресурсов из России, Лондон имеет возможность стать основным мировым поставщиком «экологического» топлива.

Экотопливо снижает углеродную нагрузку как минимум на 70% и может использоваться во всех типах авиадвигателей. На сегодняшний день на SAF было совершено 360 тысяч полётов, отмечает издание.