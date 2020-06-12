Во Франции разрешили проводить манифестации в обход санитарных ограничений

https://static.news.ru/photo/d57eb1b4-adb0-11ea-bf9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственный совет Франции распорядился разрешить собрания свыше 10 человек для публичных демонстраций.

Поскольку свобода проведения манифестаций является одной из основных свобод, судья пришел к выводу, что, за исключением особых обстоятельств, запрет на проведение демонстраций в общественных местах оправдан лишь когда нет возможности обеспечить соблюдение профилактических мер, или когда мероприятие может привлечь более 5 тысяч человек, — цитирует сообщение ТАСС.

В связи с этим в Госсовете приняли решение приостановить действие упомянутого положения. Однако там добавили, что любые мероприятия должны быть согласованы с правительством.

Как информировал NEWS.ru, около трёх тысяч человек решили принять участие в митинге в Париже. Это будет протест против полицейского насилия и расизма. Шествие начнётся с площади Республики.