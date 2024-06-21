Во Франции разоблачили двойную ложь Украины по зерну Экс-разведчик Франции Жюйе: Украина лгала всему миру по зерновому вопросу

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Украина лгала всему миру, обвиняя Россию в блокировке вывоза зерна, выразил мнение бывший французский разведчик Ален Жюйе в интервью Club des Vigilants на YouTube. Во-первых, по его словам, продовольствие не принадлежало стране — на самом деле им владели США. Во-вторых, зерно не попадало в государства третьего мира: туда отправили лишь 5%, а остальное ушло странам Запада.

Инспекции на Босфоре показали, что из всего погруженного зерна в страны третьего мира и БРИКС отправлялось 5%, а все остальное шло в западные страны. Отличный финт! — заметил Жюйе.

Ранее заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий заявил, что бюджет страны теряет миллиарды гривен на фоне нелегального экспорта зерна, без уплаты налогов и возврата валютной выручки. Он привел в пример недавнее предотвращение вывоза 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции. Прокурор Максим Олефир обратил внимание, что зерно незаконно экспортируется грузовиками, железной дорогой и морем.

Международный совет по зерну по итогам сельскохозяйственного сезона повысил прогноз по экспорту пшеницы из России. РФ впервые займет почти 26% мирового рынка, допустили аналитики. Это самый большой объем показателя за современную историю, он превысит прошлогодний на 10%, констатировали эксперты.