Во Франции разгромили лавку с халяльными продуктами

https://static.news.ru/photo/d06e9260-2110-11eb-bc30-fa163e074e61_660.jpg Фото: sihh_b /twitter.com

Во Франции неизвестные разгромили лавку с халяльными продуктами, принадлежащую выходцу из Турции. Они разбили витрины, устроили беспорядок внутри и исписали стены оскорбительными лозунгами.

В частности, вандалы пожелали смерти владельцу магазина и президенту Турции Реджепу Эрдогану. Другие надписи гласили «Франция для французов» и «Да здравствует свинья».

Владелец лавки Кадир Булут заявил, что это уже не первый подобный инцидент. При этом он заподозрил в погроме участников организации по защите животных L214, заметив соответствующую надпись в разгромленном магазине.

Соучредитель организации Брижит Готьер опровергла причастность своих сторонников к произошедшему. По её словам, лозунг о свинье носит скорее антиисламский, чем веганский характер, сообщает портал Medyaturk.

Ранее NEWS.ru писал, что французские власти запретили в стране турецкую националистическую организацию «Бозкурт» («Серые волки»). По словам главы МИД Жеральда Дарманена, её участники занимаются разжиганием ненависти и дискриминации, а также они причастны к насилию.