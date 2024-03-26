Во Франции разгорелся скандал из-за выбора певицы для открытия Олимпиады

Фото: MPP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Айя Накамура

Предложение певице французско-малийского происхождения Айе Накамуре выступить на открытии Олимпийских игр в Париже вызвало скандал во Франции, сообщила газета The New York Times. Правые критики считают, что музыка Накамуры не представляет Францию.

Певица смешивает французские тексты с английскими, арабскими и западноафриканскими диалектами, в ее песнях переплетаются стили зук, R&B и «ритмы афропопа», говорится в материале. Лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен не считает такую смесь языков достойной презентацией Франции и обвиняет президента страны Эммануэля Макрона в провокации.

Это не красивый символ, а новая провокация президента Эммануэля Макрона, который, просыпаясь каждое утро, думает о том, как унизить французский народ, — заявила в интервью радиостанции France Inter Ле Пен, намекая на вероятный выбор Накамуры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения Международного олимпийского комитета, направленные против российских спортсменов, разрушают идеи олимпизма. Таким образом он прокомментировал решение МОК не пускать нейтральных участников на церемонию открытия. По словам представителя Кремля, Россия воспринимает подобные шаги негативно.