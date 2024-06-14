Во Франции рассказали, в каком случае сократят военную помощь Украине JdD: Франция может сократить помощь Украине в случае победы правых в парламенте

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Франция может сократить военную поддержку Украины при победе правой партии «Национальное объединение» (RN) на внеочередных выборах в парламент, пишет Journal du Dimanche. Как отметили в окружении министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, в марте при голосовании в парламенте депутаты «Национального объединения» отказались поддержать заключенное в феврале двустороннее соглашение о безопасности между Парижем и Киевом.

Если «Национальное объединение» (RN) победит на выборах в парламент, французская военная помощь Украине будет поставлена под вопрос. Это ситуация, которая будет иметь прямые последствия для нашей безопасности, — резюмировал собеседник издания.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине, приближая вероятность прямого столкновения с Россией. По ее словам, действия Парижа чреваты непредсказуемыми последствиями для всей Европы, а попытки оправдаться выглядят попросту «беспомощными». Власти Франции пытаются представить все таким образом, будто не содействуют эскалации украинского кризиса, констатировала дипломат.

До этого директор Первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников подчеркнул, что ответ России на возможную отправку Францией своих войск на Украину будет носить не только политический характер. В этом случае, напомнил он, французские военные станут законными целями для российской армии.