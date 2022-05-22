«Нужно быть честными»: во Франции назвали сроки вступления Украины в ЕС МИД Франции: вступление Украины в ЕС может занять до 20 лет

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Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может длиться 15–20 лет, передаёт РИА Новости. По его словам, мнение, что Украина сможет присоединиться к европейской организации в течение года, двух лет, является заблуждением.

Нужно быть честными... Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или два года, это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет, это очень долгий процесс, — сказал Бон.

16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели заявил, что Евросоюз получил все ответы Украины на опросник, необходимый для получения страной статуса кандидата на присоединение к организации. Он подчеркнул, что Еврокомиссия готовит заключение для Евросовета по заявке Украины в ЕС.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее предположила, что страна войдёт в состав Европейского союза в 2024 году. В планах руководства Украины также восстановить за два года транспортную и социальную инфраструктуру, при этом официальный Киев будет требовать, чтобы Россия заплатила за все разрушения, которые были сделаны в ходе военной операции.