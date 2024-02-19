Во Франции рассказали, в чем важность интервью Путина Карлсону Лидер «Патриотов» Филиппо: интервью Путина Карлсону повлияет на Запад

Фото: Kremlin.ru

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону повлияет на западное общественное мнение, заявил NEWS.ru лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, многие смогут посмотреть на украинский конфликт с другой стороны.

Думаю, что это очень важное интервью, которое набрало сотни миллионов просмотров в социальных сетях. По моему мнению, оно повлияет на западное общественное мнение, поскольку многие посмотрят с другой стороны на ситуацию на Украине, ее отношения с Россией и действия НАТО. Они никогда не слышали такого по ТВ, на радио и не читали в местных газетах. После этого многие будут просить прекратить войну, так как лучше поймут, что происходит, — сказал Филиппо.

При этом он отметил, что это интервью может усилить «агрессию, смятение среди так называемых элит». По мнению Филиппо, они захотят ответить на это интервью, то есть что-то ему противопоставить.

Ранее Путин заявил, что не ему судить о содержательности своего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава государства пояснил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что это — право читателей, зрителей и слушателей. Кроме того, президент счел хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью и дали оценки, пусть и негативные.