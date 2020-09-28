Во Франции рассказали, при каких условиях Макрон приедет в РФ

https://static.news.ru/photo/c9357ca4-01bf-11eb-a2c6-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Emmanuel Macron/facebook.com

Глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон заявил, что французский президент Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия.

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант», отвечая на вопрос, приедет ли президент Франции в РФ в ближайшее время.

Я думаю, да. Как только санитарные условия позволят, — заявил Камбон.

Более того, он выразил надежду на то, что будет сопровождать Макрона в этой поездке в качестве главы комиссии по международным делам и обороне Сената, передаёт РИА Новости.

Это станет хорошим сигналом для моих коллег в Москве, — пояснил сенатор.

О своём желании посетить Россию с официальным визитом Макрон сообщил в конце июня 2020 года во время видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Тогда он выразил надежду, что сможет приехать в конце лета, однако с тех пор новой информации об этом не появлялось.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо поддерживать стратегический диалог с Россией.