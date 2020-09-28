Во Франции рассказали, при каких условиях Макрон приедет в РФ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон заявил, что французский президент Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия.
Об этом он
Я думаю, да. Как только санитарные условия позволят, — заявил Камбон.
Более того, он выразил надежду на то, что будет сопровождать Макрона в этой поездке в качестве главы комиссии по международным делам и обороне Сената,
Это станет хорошим сигналом для моих коллег в Москве, — пояснил сенатор.
О своём желании посетить Россию с официальным визитом Макрон сообщил в конце июня 2020 года во время видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Тогда он выразил надежду, что сможет приехать в конце лета, однако с тех пор новой информации об этом не появлялось.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо поддерживать стратегический диалог с Россией.
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