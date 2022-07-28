Во Франции рассказали о попадании Европы в свою же ловушку Le Figaro: Европа угодила в собственную ловушку после угрозы эмбарго на российский газ

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Европа угодила в «собственную ловушку» из-за постоянных угроз ввести эмбарго на российский газ. Отложенный отказ от ресурсов из России стал для ЕС дамокловым мечом, заявила обозреватель французской Le Figaro Изабель Лассер.

С российским газом европейцы угодили в собственную ловушку, — отметила автор публикации.

Она считает, что, пообещав эмбарго, но не введя его, ЕС попал «в переплет».

Теперь им приходится жить под дамокловым мечом, который может обрушиться на них в любой момент, в том числе в разгар следующей зимы, — указала Лассер.

Она добавила, что Россия в финансовом плане ничего не потеряла, поскольку выросли цены на «голубое топливо». Москва этими деньгами компенсирует снижение объема экспорта. Рост цен на газ, вообще может принести Москве вдвое больше доходов, подчеркнули в Le Figaro.

Ранее стало известно, что 27 июля цены на газ в Европе установили антирекорд. Они поднялись выше отметки $2300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. Взлет ценовых показателей начался после того, как «Газпром» объявил о сокращении подачи энергоресурсов по «Северному потоку» из-за остановки еще одной турбины.