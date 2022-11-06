Во Франции рассказали о планах Байдена убрать Зеленского Французский политик Филиппо заявил о планах Байдена избавиться от Зеленского

Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден избавится от главы Украины Владимира Зеленского, когда ему наскучит марионеточное украинское руководство, заявил французский политик Флориан Филиппо. По его словам, после этого Белый дом попросит украинского лидера начать переговоры с Москвой.

Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее! — написал Филиппо в Twitter.

Ранее Washington Post сообщил, что Белый дом в частном порядке просит руководство Украины показать открытость к переговорам с Россией. Это требуется для сохранения поддержки Киева со стороны европейских стран, население которых недовольно отправкой вооружений Киеву.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к любым контактам и видам переговоров по Украине. В ходе брифинга она подчеркнула, что российские эксперты всегда поддерживают диалог со сторонами, которые желают контактировать с Москвой. При этом Захарова указала, что Россия опирается на свои цели, задачи и национальные интересы, исходя из текущей политической конъюнктуры. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале МИД РФ.