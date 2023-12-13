Во Франции рассказали о наглом поведении Зеленского в Конгрессе США Филиппо: наглость Зеленского погубила шансы Киева на крупную помощь от США

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Наглое поведение президента Украины Владимира Зеленского в ходе его выступления в Конгрессе США лишило Киев «хорошей возможности» получить от Вашингтона крупную помощь, заявил в соцсети Twitter (X) руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, американские конгрессмены пришли в ярость, когда Зеленский заявил, что любой политик из США, выступающий против выделения помощи Украине, является «марионеткой Путина».

Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе! Во время своего выступления он заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере $61 млрд, является «марионеткой Путина», — написал Филиппо.

По его словам, в США укрепилась решимость тех, кто хочет прекратить помогать Киеву. Зеленский же «в очередной раз потерял хорошую возможность помолчать», высказался французский политик.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя ранее визит Зеленского в США, заявил, что там все устали от «попрошайки из Киева». По его словам, убедить американцев в том, что Украина важнее безопасности США, у президента Украины не вышло. Антонов добавил, что поездка Зеленского в Вашингтон получилась «пустой».

Президент США Джо Байден при этом одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава Белого дома уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева. Соответствующее заявление американский лидер сделал на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.