Во Франции рассказали о «ловушках» Суровикина для ВСУ Reseau International: Суровикин использует беспилотники Е-95М как «ловушки» для ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Е95М БПЛА-мишень

Беспилотники-мишени Е-95М, которые используются на Украине под руководством командующего войсками России в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина, являются «ловушками» для зенитных батарей ВСУ, сообщает французское издание Reseau International. Любое решение украинских ракетчиков по беспилотникам — сбить или пропустить их — идет на пользу российским военным.

Е-95М являются «ловушками» для украинских зенитных ракетных батарей, развернутых за линией фронта на глубину до 100 км, — подчеркнули в издании.

Автор публикации объяснил пользу для России от Е-95М. Когда ВСУ используют зенитные ракетные комплексы для ударов по беспилотникам, сбиваются «ложные цели», но тем самым украинские военные выдают свои позиции. Если в ВСУ решают не сбивать Е-95М, вслед за ними ВС РФ выпускают беспилотники-камикадзе, уничтожающие военные цели.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что Суровикин способен проводить сложные военные операции. В издании подчеркнули, что в последние недели Москва нанесла более интенсивные авиаудары по оборонительным линиям, что привело к увеличению потерь среди бойцов ВСУ.