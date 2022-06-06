Во Франции рассказали, как в ЕС появилась антироссийская истерия Депутат ЕП Мариани: антироссийская риторика пришла в ЕС из стран Восточной Европы

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Тьерри Мариани

Депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что ЕС занял антироссийскую позицию под влиянием стран Восточной Европы. Масштабное расширение Евросоюза на восток было непродуманным и поспешным, отметил он в беседе с Valeurs Actuelles.

В итоге Евросоюз стал зависимым от этих своих новых членов. Вместо того, чтобы следовать в отношении России мнению стран, скажем, южноевропейского латинского мира, исторически не враждебных России и стремящихся ко всеобщему благу, Брюссель попал в зависимость от государств Восточной Европы, — подчеркнул Мариани.

Депутат уточнил, что страны Восточной Европы «исторически словно приговорили себя к вражде с Россией». Это обстоятельство тоже сыграло свою роль, когда в Москве принимали решение о начале спецоперации на Украине, считает Мариани.

Если бы Европа занимала другую позицию, то можно было бы избежать нашего разрыва с Россией, а уж конфликта на Украине точно не случилось бы, — уверен представитель Франции в Европарламенте.

Ранее Мариани заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманул страны Европы, убедив их в необходимости поставлять Киеву вооружение. Политик считает, что поставки оружия на Украину не являются ни гумпомощью, ни стратегическим решением. По словам Мариани, это только наносит ущерб европейской безопасности.