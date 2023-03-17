Во Франции рассказали, чьи компании займут место европейцев на рынке России Филиппо: на смену европейским компаниям в России могут прийти китайские и американские

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

На смену европейским компаниям, покинувшим российский рынок в связи с проведением спецоперации на Украине, могут прийти фирмы не только из Китая, но и из США, заявил РИА Новости лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Вероятность прихода компаний США на рынок РФ политик объяснил циничностью американцев.

Это могут быть и американцы, ведь они невероятно циничны. Помните, такое уже происходило с Ираном, когда после санкций многие европейские и французские компании покинули страну, а спустя несколько лет их там заменили американские фирмы. Так что это будут не только китайцы. США наверняка воспользуются ситуацией, — сказал Филиппо.

Политик также выразил мнение, что на фоне постоянно расширяющихся западных санкций Россия станет еще более самодостаточной, нежели раньше.

Ранее британский журналист Дэвид Макхью заявил, что россияне практически не почувствовали изменений в своей жизни из-за связанных с СВО западных санкций. Опрошенные им граждане РФ рассказали, что не сталкивались с безработицей, дефицитом товаров или сильной инфляцией. Он также отметил, что ассортимент российских магазинов практически не изменился, россиянам по-прежнему доступны международные бренды.