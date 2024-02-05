Во Франции раскрыли влияние антироссийских санкций на жизнь граждан Филиппо: от антироссийских санкций страдают граждане Франции

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Власти Франции должны отменить антироссийские санкции, поскольку от них страдают обычные граждане, заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter (Х). По его словам, из-за рестрикций людям приходится больше платить за газ.

Новое резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента. Новое безумие, которое коснется миллионов французских домохозяйств и множества предприятий, — написал Филиппо.

Жители страны устали от действий своего правительства, подчеркнул политик. Поэтому Парижу, по его словам, пора выходить из Евросоюза.

Ранее политик назвал выступление президента Франции Эммануэля Макрона в Швеции государственной изменой, которой он провоцирует ядерную войну с Россией. По мнению Филиппо, слова Макрона идут вразрез с Военной доктриной страны, потому что он фактически президент подразумевает передачу ядерного оружия Франции Евросоюзу.

Также лидер «Патриотов» считает резолюцию Европарламента с критикой Венгрии безумием, а политику Евросоюза — диктатурой. Брюссель пытается манипулировать теми странами-членами, которые действуют в соответствии с национальными интересами, резюмировал политик, поэтому организацию нужно «скорее уничтожить».