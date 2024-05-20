Во Франции раскрыли важное упущение Киева France 24: Киев слишком поздно принял закон о мобилизации

Фото: МО Украины

Закон о мобилизации на Украине приняли слишком поздно, считает редактор дирекции телеканала France 24 по международным делам Дуглас Херберт. По его словам, время для таких мер упущено на фоне продвижения российских войск.

Украине, вероятно, понадобятся несколько сотен тысяч новобранцев, чтобы достичь паритета с многократно превосходящими ее в плане численности и оснащенности российскими войсками, — заявил Херберт.

Он отметил, что ВС РФ успешно продвигаются в глубину обороны ВСУ, демонстрируя «натиск». В то же время Киев испытывает серьезные трудности в военном вопросе. Журналист назвал положение Украины критическим и отметил, что времени у нее в запасе очень мало. Херберт пояснил, что мобилизованным требуется подготовка, что может занять несколько месяцев.

Разумеется, можно как-то потренировать их месяц и отправить защищать Украину толком не подготовленных солдат, но пострадает эффективность, — сказал он.

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что продвижение российских войск под Харьковом вынудило ВСУ направить пять из десяти новых бригад на защиту Киева. Аналитики считают, что президент Украины Владимир Зеленский все больше понимает свое отчаянное положение и бросается оборонять столицу.