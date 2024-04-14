Во Франции раскрыли причину атак ВСУ на ЗАЭС Политик Филиппо: ВСУ атакуют ЗАЭС, чтобы заставить Запад направить им оружие

Атаки Украины на Запорожскую атомную электростанцию связаны с ее попытками получить больше военной и материальной помощи от западных стран, предположил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев ищет любые возможности для провокаций.

Атаки на ЗАЭС очевидно исходят от Киева, поскольку российские войска контролируют станцию с 2022 года. <...> Она (Украина. — NEWS.ru) ищет любые возможности для провокаций, чтобы заставить западные страны направить ей новое оружие, деньги, напрямую ввязаться в конфликт и, что еще хуже, послать туда свои войска, — заявил Филиппо.

Он считает, что Париж должен повлиять на президента Украины Владимира Зеленского и заставить его прекратить провокации. Филиппо подчеркнул, что если на ЗАЭС произойдет авария из-за атак ВСУ, то жертвами, в частности, станут жители Франции. По его словам, на территории страны расположено множество атомных электростанций.