Во Франции раскрыли официальные данные по явке на парламентских выборах МВД Франции: промежуточная явка на выборах в парламент составила почти 60%

Фото: Joe Bongiorno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выборы во Франции

Промежуточная явка на досрочных выборах в парламент Франции составила 59,39% к 17:00 по местному времени (18:00 мск), сообщили в МВД страны. В прошлый раз в первом туре на голосование пришли всего 39,42% избирателей, информирует ТАСС.

В 2022 году СМИ писали о рекордно низкой явке. В этот раз наблюдается тенденция к существенному превышению показателей последних десятилетий.

Во время выборов в европейской части Франции большинство избирательных участков закроется в 18:00 по местному времени. Однако в крупных городах, таких как Париж, избиратели смогут проголосовать до 20:00. На некоторых отдаленных территориях, включая Новую Каледонию и Французскую Полинезию, процесс голосования уже завершен. Кроме того, за несколько дней до начала выборов около 410 тысяч французов, проживающих за границей, воспользовались возможностью интернет-голосования.

Итоги первого тура будут объявлены после закрытия последних участков в 21:00 мск. Согласно французскому избирательному законодательству, строго запрещено публиковать данные об экзитполах или любые другие прогнозы до завершения голосования. Нарушение этого правила может повлечь штраф в размере до €75 тысяч.

Внеочередные парламентские выборы во Франции начались в воскресенье утром. В 08:00 граждане пришли на избирательные участки. Французы выберут 577 парламентариев, которые будут занимать свои посты в течение пяти лет.