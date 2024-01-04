Во Франции раскрыли истинное отношение США и Европы к Украине Генерал Клермон: на деле Украина не нужна ни США, ни Европе

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад только на словах желает победы Киеву в конфликте с Москвой, но на деле Украина не нужна ни США, ни Европе, заявил экс-глава Государственной службы авиабезопасности Франции, корпусной генерал авиации Брюно Клермон в интервью Valeurs Actuelles. По его словам, ни один европеец не собирается умирать за Украину.

Американцы никогда не хотели «победы» Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственному характеру их заявлений. Только поляки действительно перешли на военную экономику. Остальные только делали вид, — сказал генерал.

Он также отметил, что в течение прошлого года западная помощь Украине значительно снизилась. При этом Клермон подчеркнул, что продолжать ведение боевых действий только при наличии поддержки со стороны союзников.

Ранее американский сенатор Томми Тубервилл заявил, что изначально не верил в возможность победы Украины в конфликте с Россией. Он также отметил, что не считает реальным сценарий, при котором Россия может начать военные действия в Европе. Однако он признал, что это хороший предлог, чтобы выделять больше денег.