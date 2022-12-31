Во Франции раскритиковали Зеленского за закон о медиа Французский политик Асселино: закон о медиа укрепит нацистскую диктатуру Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что новый украинский закон «О медиа» противоречит свободе слова. Кроме того, он укрепит нацистскую диктатуру президента Украины Владимира Зеленского, отметил политический комментатор в Twitter.

Зеленский укрепляет свою неонацистскую диктатуру. Даже европейская федерация журналистов возмущена! Ее представители считают, что новый украинский закон о печати содержит «многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям», — рассказал Асселино.

Политик также указал на недовольство документом, которое выразил Союз журналистов Украины. Там назвали новый закон самой большой угрозой свободе слова с момента образования независимой Украины.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», запрещающий телеканалам позитивно освещать деятельность России. В тексте закона говорится, что эти меры направлены на свободу выражения мнения в стране. Длина текста составила 279 страниц.