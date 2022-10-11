Во Франции раскритиковали попытки США установить господство над Европой Министр экономики Франции Ле Мэр осудил США за попытки установить господство над Европой

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Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр заявил, что США стремятся установить мировое экономическое господство путем ослабления Европы, воспользовавшись конфликтом на Украине. Глава ведомства привел в пример цены на американский сжиженный газ, которые оказались в четыре раза выше тех, что платят промышленники в Штатах. Министр призвал установить более сбалансированные экономические отношения, передает ТАСС.

Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы. Вашингтон продает свой сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам, — рассказал Ле Мэр.

Он назвал текущую ситуацию «неприемлемой».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России. Дипломат добавил, что в настоящее время необходимо искать источники энергии внутри Европы, а экономику Союза ждет реструктуризация. Он пояснил, что отношения ЕС с Россией и Китаем никогда не будут прежними.

Он отметил, что экономику Евросоюза ждет серьезная реструктуризация. Боррель признался в том, что ЕС долгое время также опирался на китайский рынок, который, по его словам, становится всё более сложным.