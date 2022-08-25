Обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак заявил, что возможная реализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить солдат НАТО сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа. Саму идею он назвал «удивительной» и указал на неоднозначность ситуации.
Яковлефф ранее заявил, что против российских войск на территории Украины должны сражаться солдаты НАТО. Он объяснил свою инициативу тем, что украинских военнослужащих долго обучать работе с поставляемым вооружением, поэтому управлять им должны американские, французские или голландские военные.
Украина — не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут, — считает Флорак.
Обозреватель указал на то, что конфликт на Украине не имеет отношения к жителям Франции. В такой ситуации отправка Парижем солдат на линию фронта станет «недвусмысленным сигналом».
Как сказал Виктор Орбан, мы уже выстрелили себе в легкие неумелой политикой санкций, продиктованных исключительно идеологией. Добавим к этому участие французских солдат? — задался вопросом Флорак.
Ранее стало известно, что военный историк Евгений Норин заявил NEWS.ru: бойцов ВСУ обучат в европейских миссиях всему, что должен уметь пехотинец: от азов подрывного дела до огневой и медицинской подготовки. По мнению эксперта, массовая подготовка украинских военных за рубежом может «плачевно закончиться» для союзных сил РФ и республик Донбасса.