Во Франции раскритиковали идею генерала НАТО отправить войска на Украину Автор BV Флорак назвал идею генерала Яковлефф послать войска НАТО на Украину удивительной

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак заявил, что возможная реализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить солдат НАТО сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа. Саму идею он назвал «удивительной» и указал на неоднозначность ситуации.

Яковлефф ранее заявил, что против российских войск на территории Украины должны сражаться солдаты НАТО. Он объяснил свою инициативу тем, что украинских военнослужащих долго обучать работе с поставляемым вооружением, поэтому управлять им должны американские, французские или голландские военные.

Украина — не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут, — считает Флорак.

Обозреватель указал на то, что конфликт на Украине не имеет отношения к жителям Франции. В такой ситуации отправка Парижем солдат на линию фронта станет «недвусмысленным сигналом».

Как сказал Виктор Орбан, мы уже выстрелили себе в легкие неумелой политикой санкций, продиктованных исключительно идеологией. Добавим к этому участие французских солдат? — задался вопросом Флорак.

Ранее стало известно, что военный историк Евгений Норин заявил NEWS.ru: бойцов ВСУ обучат в европейских миссиях всему, что должен уметь пехотинец: от азов подрывного дела до огневой и медицинской подготовки. По мнению эксперта, массовая подготовка украинских военных за рубежом может «плачевно закончиться» для союзных сил РФ и республик Донбасса.