Во Франции раскритиковали Германию из-за сотрудничества с Маском Депутат ЕП от Франции Руже раскритиковал Германию за решение использовать Falcon 9

Фото: SpaceX/Global Look Press

Falcon 9

Решение Германии использовать Falcon 9 производства американской компании SpaceX бизнесмена Илона Маска для запуска спутников нарушает солидарность западных стран, заявил член Европарламента от Франции Андре Руже. Он обратился к Еврокомиссии с вопросом, почему ФРГ предпочла использовать ракету-носитель американского производителя, в то время как французский Ariane 5 может выполнять абсолютно такие же функции и является «прекрасным примером того, чего может достичь сотрудничество между европейскими государствами».

Этот инновационный проект обеспечивает определенную степень суверенитета в вопросах освоения космоса. Однако Германия выбирает запускать свои спутники с американской ракеты-носителя Falcon 9 производства SpaceX, хотя Ariane 5, базирующаяся в Гвианском космическом центре (CSG), способна выполнять те же операции, — уточнил парламентарий.

Руже напомнил, что в результате санкций Гвианский космический центр покинули все специалисты из России. В связи с этим встает вопрос о 300 рабочих местах. По словам парламентария, из-за этого выбор Германии ставит под сомнение ее роль в поддержании европейских проектов.

Что может сделать Комиссия для продвижения CSG в качестве основного центра космических проектов ЕС? Объяснит ли она Германии, что жизненно важно поддерживать европейские космические проекты, чтобы сместить акцент в этой области с Falcon 9 на Ariane 5? — обратился Руже к Еврокомиссии.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев ранее предрек Западу дефицит ракет и реорганизацию отрасли космических пусков после ухода Роскосмоса с международного рынка. По его словам, перед странами ЕС стоит задача переделать сразу три проекта, которые должны были пройти при поддержке российских «Союзов».