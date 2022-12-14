Во Франции раскритиковали «безумца» Макрона за помощь Украине Французский политик Филиппо назвал Макрона безумцем за помощь Украине

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что действия президента Пятой республики Эммануэля Макрона по поддержке Украины «безумны». Так он в Twitter отреагировал на объявление французским президентом о пакете поддержки энергетической инфраструктуры Украины на €76,5 млн.

Филиппо добавил, что Париж финансово поддерживает Киев в ситуации, когда французов лишают работы, а школы и больницы не отапливаются.

Когда же остановят этих безумцев?! — подчеркнул политик.

Ранее Флориан Филиппо назвал безумием продолжение поставок оружия на Украину в то время, когда в собственной армии наблюдается дефицит вооружений. Он призвал прекратить совершеннейшее безумие.