Во Франции пытавшийся скрыться от полиции автомобиль сбил девять пешеходов

Фото: Aurelien Morissard/Xinhua/Global Look Press

Во Франции на севере Тулузы девять человек пострадали в результате наезда автомобиля, водитель которого пытался скрыться от полиции, сообщает радио France Bleu. Отмечается, что четверо пешеходов находятся в тяжелом состоянии, двое доставлены в срочном порядке в больницу Пурпан.

В это воскресенье около шести часов утра автомобиль жестоко врезался в группу пешеходов на авеню де Фронтон к северу от Тулузы. Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии. Занимаются жизненными прогнозами двух человек, они в срочном порядке доставлены в госпиталь Пурпан, — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, перед инцидентом водитель — 32-летний мужчина — совершил многочисленные нарушения правил дорожного движения и врезался в автомобиль. Полиция пыталась его арестовать, но он отказался подчиниться. Отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Помимо него в салоне находились еще четыре человека. Все они возвращались домой после вечеринки. После аварии его задержали и заключили под стражу, а его пассажиров госпитализировали.

Ранее стало известно, что восемь человек погибли в ДТП с участием туристического микроавтобуса на юге Азербайджана. По предварительным данным, еще 10 человек пострадали. На место ДТП были привлечены бригады скорой медицинской помощи Лерикской, Лянкяранской и Масаллинской районных центральных больниц.