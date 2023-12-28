Во Франции прокуратура потребовала судить мэра из-за наркоторговли AFP: прокуратура Франции подозревает мэра коммуны в содействии наркоторговле

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Прокуратура во Франции потребовала начать судебный процесс против мэра коммуны Кантелье Мелани Буланже, сообщает AFP. По данным агентства, чиновницу подозревают в содействии торговле наркотиками.

Мэра подозревают в том, что она сознательно затягивала процесс установки камер, чтобы одна из криминальных семей в Кантелье могла торговать наркотиками. Агентство утверждает, что местное расследование также указывает на то, что Буланже сотрудничала с данной семьей, предоставляя ей необходимую информацию в целях развития наркобизнеса.

Отмечается, что в публичном поле Буланже делала заявления о борьбе с наркоторговлей в регионе. Помимо мэра перед судом предстанут ее заместитель и еще 17 человек.

Дело о незаконном обороте наркотиков в коммуне, а также соседнем Руане было открыто в 2019 году. В октябре 2021 года Буланже поместили под стражу на 30 часов в ходе расследования, правоохранители также задерживали ее заместителя по экономическому развитию Хасби Колака.

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